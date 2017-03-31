南台灣首家店Bershka，快時尚席捲高雄大遠百。（柯宗緯攝）

Bershka位在大遠百B1，購物動線流暢。（柯宗緯攝）

Bershka有飾品、手機殼等小物專區。（柯宗緯攝）

南台灣首家店Bershka，快時尚席捲高雄大遠百。（柯宗緯攝）

南台灣首家店Bershka，快時尚席捲高雄大遠百。（柯宗緯攝）

快時尚席捲高雄大遠百！與ZARA同屬西班牙INDITEX集團的「Bershka」，南台灣首家店今（31）日在高雄大遠百盛大開幕，佔地逾260坪，主攻年輕客群，強調每兩周換一次新品，並結合音樂、藝術燈光、現代感家具，營造特殊購物空間，首日開幕還祭出8折優惠，吸引民眾排隊搶購。

Bershka使具有冒險精神的年輕人，通過時尚、音樂、社交網路和新科技，將13-25歲的年輕男女消費者與時尚流行聯繫起來。品牌系列服飾除了完整的女裝(Bershka)與男裝(Bershka Man)，此外品牌還推出旗下最年輕的系列－BSK，獻給熱愛音樂、搖滾樂手的年輕女孩們。品牌完整的服飾系列符合各類年輕消費者的購物需求。

2017春夏Bershka的流行主軸就是把青春任性穿上身打造無畏的個性時尚，融合復古靈感和嶄新風格，採用色彩繽紛、洋溢夏日氣息的面料並結合新穎設計。Bershka擁抱和煦春日，服飾以趣味性、躍動的音符和好友歡聚為主題，徜徉於春季的自由氣息中。

女裝系列把玩對比美學，呈現都會創意和時尚風格；輕盈質料依然是本系列的重點，以多元設計風格為中心，靈感源自於復古潮流、高科技元素和運動休閒風，精心打造充滿新穎奇趣的各款衣飾。寬鬆罩衫、不對稱剪裁，加上抽繩束扣等配件，創造洋溢高科技感的嶄新品味。

2017春夏Bershka男裝，色調明亮許多的迷彩印紋是今年度設計重點，並以灰色系重新詮釋。本季焦點是全黑酷炫造型，同時增添對比效果，無論是整體造型或與其他款式搭配，單寧質料絕對是永恆經典。全新刷色、磨損和重度漂染處理的單寧款式，突顯復古「歲月痕跡」風格。

男裝系列重點款式包括各種色彩的季節感百慕達短褲和長袖T恤，運動風涼鞋則是塑造休閒時髦風潮的重點。本季最亮眼的配件則是棒球帽，不只點綴90年代復古風格，更完美搭配運動時尚造型。

(中時)