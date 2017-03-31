打越多拿越多 大魯閣最萌集點開跑
熱愛打棒球的你，還有大魯閣代幣沒兌換嗎？來來來，眼前有個絕佳時機！大魯閣自4/1起至6/30，推出「世界棒球應援團？大聯萌歡樂集點送」活動，不僅有機會拿到更多代幣，還有機會得到由Hello Kitty領軍的限量三麗鷗可愛應援扇，「萌」到你不要不要的！
為了回饋熱血球迷，活動期間球友只要來館購買代幣或球局套餐滿250元即可獲得1點，而會員單筆提領代幣10枚以上或熟客券單次兌換1張亦可獲得1點，此外保齡球部分，憑ROOKIE券單次兌換5張或包道券單次兌換2張同樣能獲得1點，而喜愛卡丁車、星際戰場的民眾，若單筆消費滿500元，或單次兌換賽車/熟客券2張者，即可參加抽獎活動，也有機會抽中許多獎品！
此次活動配合全球棒球季的到來，獎品設計也別出心裁！大魯閣依據各國排名，推出棒球主題的10款最萌的三麗鷗「大聯萌應援扇」（當然包括最棒的中華隊喔），讓球迷在看球的同時，能將體內的棒球熱情越搧越旺，還有其他超值獎品：活力滿百的Bacchus保佳適高顏值能量飲料、營養可口的阿華田營養麥芽夾心餅乾，而集滿10點的球友，將可再獲得15枚代幣或保齡球包道1小時的超值獎品，不僅讓你在揮灑汗水的同時，能甜一下、萌一下、充電一下，還能讓你「打越多，就拿越多」！
(中時電子報)
關鍵字：大魯閣打擊場
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。