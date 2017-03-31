打越多拿越多 大魯閣最萌集點開跑

大魯閣打擊場推出最萌集點活動。（圖／大魯閣打擊場提供）

熱愛打棒球的你，還有大魯閣代幣沒兌換嗎？來來來，眼前有個絕佳時機！大魯閣自4/1起至6/30，推出「世界棒球應援團？大聯萌歡樂集點送」活動，不僅有機會拿到更多代幣，還有機會得到由Hello Kitty領軍的限量三麗鷗可愛應援扇，「萌」到你不要不要的！

為了回饋熱血球迷，活動期間球友只要來館購買代幣或球局套餐滿250元即可獲得1點，而會員單筆提領代幣10枚以上或熟客券單次兌換1張亦可獲得1點，此外保齡球部分，憑ROOKIE券單次兌換5張或包道券單次兌換2張同樣能獲得1點，而喜愛卡丁車、星際戰場的民眾，若單筆消費滿500元，或單次兌換賽車/熟客券2張者，即可參加抽獎活動，也有機會抽中許多獎品！

此次活動配合全球棒球季的到來，獎品設計也別出心裁！大魯閣依據各國排名，推出棒球主題的10款最萌的三麗鷗「大聯萌應援扇」（當然包括最棒的中華隊喔），讓球迷在看球的同時，能將體內的棒球熱情越搧越旺，還有其他超值獎品：活力滿百的Bacchus保佳適高顏值能量飲料、營養可口的阿華田營養麥芽夾心餅乾，而集滿10點的球友，將可再獲得15枚代幣或保齡球包道1小時的超值獎品，不僅讓你在揮灑汗水的同時，能甜一下、萌一下、充電一下，還能讓你「打越多，就拿越多」！

(中時電子報)