醉男縱火燒屋 拿石塊砸消防車判關5年

蘇姓男子去年8月酒後和父親發生爭吵，竟在住處神明廳前堆放雜物縱火，消防員獲報抵達，蘇男不但以「大」字型阻擋救災，還拿石頭砸消防車，導致2台消防車擋風玻璃碎裂，桃園地院依公共危險、妨害公務等罪，判刑5年，全案仍可上訴。

51歲蘇姓男子酒後和父親發生爭執，去年8月26日上午近11點，竟從家裡搜刮出50包衛生紙、30件衣服和100個紙杯等易燃物，以及1個瓦斯氣瓶，全堆放到租屋處內的神明廳前，以打火機點燃火勢，因全都是易燃物品，火勢一發不可收拾。

轄區大竹消防分隊接獲報案到場，正要進入屋內搶救時，蘇男竟衝到消防車前，雙手張開呈現「大」字型阻擋，又冷不防地撿起地上石塊，朝消防車投擲，消防車擋風玻璃應聲碎裂，緊跟著的另台消防車駕駛見狀，試圖繞道，也遭石頭攻擊，擋風玻璃被砸出2個大窟窿，連忙下車將蘇男制伏後，趕赴火場救災。

幸而及時撲滅火勢，未釀大災，警方逮捕蘇男，發現他有就醫紀錄，桃檢訊後仍依公共危險、妨害公務等罪，判刑5年，全案仍可上訴。

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(中時)