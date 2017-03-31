迷路老翁稱「我家在派出所」 警驚：原來是學長！

田姓老翁31日下午獨自坐在南74線路旁，巡邏員警經過發覺有異，上前詢問，但田男直嚷「我家在派出所」。（萬于甄翻攝）

員警在尋找田男家屬時，發現其相當面熟，一查之下，果然是退休的老學長，趕緊通知其家屬前來帶回。（萬于甄翻攝）

新營一名87歲田姓老翁31日下午騎著單車外出散步，騎著騎著卻忘記返家的路，就獨自坐在路旁，巡邏員警陳進堯、葛俊顯發現後詢問其住所時，田男直嚷「我家在派出所」，員警無奈只好將其帶回，查詢後，田男竟是退休的老刑警，趕緊通知其家屬帶回照顧。

警方表示，87歲的田姓老翁31日下午因獨自坐在南74線路旁，身邊還有1輛腳踏車，白河分局長安所所長陳進堯與菁寮所警員葛俊顯發現時，上前詢問，田男當下疑似受到不小的驚嚇，神情相當恐慌，員警詢問其住所時，田男直嚷「我家在派出所」。

兩名員警也沒有田男的辦法，只好將他與他的腳踏車一起載回派出所，也提供食物讓田男補充體力壓驚。不過，正當大家都在幫忙找尋田男的家屬時，長安所警員徐英展覺得田男相當面熟，好似退休的員警，一查，果然是以往在台南縣警局服務的老刑警。

「原來是學長」員警趕緊通知田男的家屬前來，原來田男家住新營新東里，31日下午他獨自騎著單車想外出散心，沒想到騎離家3、4公里後，就忘記回家的路，所幸被員警發現，家屬將其帶回後也相當感謝員警的幫忙。

(中時)