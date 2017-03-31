澎湖檢察長帶頭 查亂倒垃圾重懲

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澎湖北海吉貝觀光勝地，遭人傾倒大量的營建廢棄物等，嚴重衝擊美麗海灣，澎湖地檢署今天由檢察長鄭鑫宏親自帶檢警查緝，對違法傾倒者將依法偵辦。

澎湖地檢署最近接獲檢舉白沙吉貝村遭人濫倒營建廢棄物，澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏趕在觀光季開鑼前，親自率主任檢察官劉俊良、環保局、澎湖警局環保小隊、白沙警分局等今天前往登島巡查。

檢警等在海邊發現遭人傾倒大量營建工程廢棄物、防風林邊也遭人傾倒大量廢棄物、垃圾，西崁山旁防風林步道旁發現大量的整修房舍廢棄物、廢機車與水上摩托車，導致垃圾遍地、滿目瘡痍，讓美麗的沙灘海景蒙塵，依法蒐證處置，若涉及廢棄物清理法，由警局移送檢方偵辦。

鄭鑫宏呼籲民眾不要貪圖一時方便，隨意傾倒垃圾或廢棄物，不但破壞澎湖美麗海灣景觀外，一旦被查獲，也將依法重處，檢方會持續針對各離島，加強查緝任意傾倒廢棄物及破壞海洋生態事件，請民眾不要心存僥倖。1060331

(中央社)