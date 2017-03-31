孝子顧病母中800萬 100份彩券謝土地公

彩券行請來土地公發放號碼牌。（蔡依珍攝）

彩券行也準備餐點分享福氣，並請來電音三太子助陣。（蔡依珍攝）

彩券行也準備餐點分享福氣，並請來電音三太子助陣。（蔡依珍攝）

「黃金右手」台彩總經理黃志宜（左）特地到場親自發送彩券。（蔡依珍攝）

「黃金右手」台彩總經理黃志宜（左）特地到場親自發送彩券。（蔡依珍攝）

「黃金右手」台彩總經理黃志宜（左）特地到場親自發送彩券。（蔡依珍攝）

「黃金右手」台彩總經理黃志宜（左）特地到場親自發送彩券。（蔡依珍攝）

「黃金右手」台彩總經理黃志宜（右）特地到場親自發送彩券。（蔡依珍攝）

桃園一名中年孝子，在桃園醫院照顧重病母親，累到睡著時夢到土地公給他5個號碼，他連買3天今彩539，果真中了頭獎800萬，他感謝土地公解圍，今委託彩券行發送100份彩券給民眾，「黃金右手」台彩總經理黃志宜昨特地到場親自分送，讓大家沾福氣。

萬旺投注站袁老闆說，在桃園醫院旁開店3年，過年才開出100萬加碼大紅包，2月9日又開出開店來首次頭獎，雙喜臨門，透露頭獎得主阿財（化名）是店內常客，大部分都是自選號，去年起阿財的母親因病住院治療，他擔起照顧責任，經濟加上身心疲憊，讓他失去以往笑容。

袁老闆說，今年2月某天晚上阿財累到睡著，竟夢見身著古裝、留著白長鬍子的長者，告訴他5個數字，驚醒後直覺是土地公顯靈，立刻記下號碼到投注站買539彩券，連買2天都槓龜，阿財沒有氣餒，第3天果真中了頭獎800萬，連忙帶著10萬元紅包，笑著跟老闆分享幸運故事，並準備100張100元的今彩539彩券，要和大家分享土地公的福氣。

黃志宜多年來握過數雙一夜之間變成億萬富翁幸運兒的手，素有「黃金右手」之稱，幽默道：「平常要中大樂透1億或威力採2億，才會由我親自送到得主手上，今天託彩券行和中獎者的福，在場民眾都能親手接到彩券！」笑說以往都是上億得獎者分享喜氣，539得主實屬難得。

在中壢工業區擔任保全的涂先生是彩券行常客，昨早上結束大夜班後就趕來排隊，幸運成為「第一號」，笑說希望第一個沾沾喜氣，也能中獎。陳小姐則是帶3歲女兒出門時正好經過，跟著湊熱鬧，很開心也拿到一份彩券，分享喜悅。

(中時)