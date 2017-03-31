進職棒才變「炮」 曾陶鎔帶4咖手套拚上場
中信兄弟曾陶鎔本季在熱身賽「轟」不停，以火燙手感替自己爭取到一軍先發機會，這次他也成功把握住機會，開季至今已轟出2發全壘打，其中包括30日的致勝2分炮，繼續卡位先發，內外野都可以守也成為他爭取出賽機會的一大優勢，因此曾陶鎔每天帶著4咖手套到球場備戰。
過去是內野手的曾陶鎔，今年春訓起兼練一壘和外野，成為球隊調度的活棋，他提到：「不會覺得累，因為這是我的優勢，比別人更有機會上場。」只是因可以守多個位置，手套也要帶比別人多，一壘、三壘、二游和外野各需要不同手套，每場比賽都要帶在身上。
曾陶鎔在2015年選秀第10輪才被中信兄弟挑中，他提到，自己過去全壘打產量不多，只是感覺自己比較有力，進入職棒接觸更專業的打擊和重量訓練，調整了打擊姿勢，才讓自己長打能力提升，他笑說：「後來才感覺到『我好像也打得出去。』」
去年曾陶鎔在二軍就打得十分出色，拿下二軍打擊王，另有13發全壘打，只是季中幾次升上一軍都沒把握住機會，「之前上來的時候只想表現好，因為求好心切讓自己太心急，沒有完全準備好。」
今年的曾陶鎔不僅心態和球技都更成長，不僅開季就爭取到一軍機會，還以好表現替球隊建功，他提到：「去年在一軍上上下下，自己從中學到滿多東西，也比較了解一軍的狀況，今年就比較能馬上進入狀況。」
對於曾陶鎔的表現，兄弟總教練史耐德也很肯定，「很欣賞他的態度，他打擊很有耐心。」為了讓曾陶鎔有更多上場機會，史耐德從春訓起就把曾陶鎔安排在不同守備位置出賽，讓他先適應。
(中時電子報)
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