林依晨「八色劇本」 陳曉看了忍不住說……

改編自真實滅門血案的《神秘家族》，由惠英紅（前排左起）、林依晨、陳曉、姜武主演，藍正龍（後排2）扮神祕大反派。（取自新浪微博＠愛奇藝電影）

林依晨、陳曉因主演《神祕家族》成為最佳「姊弟CP」。（取自新浪娛樂）

大陸、台灣、南韓合作，改編自真實滅門血案的犯罪懸疑電影《神秘家族》，由林依晨、藍正龍、陳曉、姜武、惠英红等人主演，預計4月21日在大陸上映。日前片中飾演姊弟的林依晨與陳曉代表劇組參加湖南衛視《快樂大本營》，與2對明星夫妻檔：包貝爾、包文婧，沙溢、胡可一起玩愚人節遊戲。

對工作一向認真的林依晨，玩遊戲更是全力以赴，甚至化身「神力美少女」，抱著主持群之一的維嘉瘋狂轉圈圈，還和「弟弟」陳曉搞笑擺出「比翼雙飛」姿勢，一高、一矮的組合，笑翻所有人。

陳曉透露，林依晨私下是個很認真的人，林依晨的「八色劇本」，每頁都以不同顏色的筆密密麻麻寫滿演戲時需要注意的事項，從服裝配飾到台詞感覺、情緒爆發，非常詳盡；到了現場更是全力以赴，看在旁人眼中，都覺得林依晨對自己很殘酷。

在節目最後安排的讀信單元中，林依晨與陳曉都選擇向家人表達滿滿的愛意，林依晨哽咽對母親說：「讓我們陪伴彼此更久、更久！」剛和陳妍希喜獲麟兒的陳曉，則寫信給兒子「小星星」，表示：「願我們可以心靈相通」。2人真情流露，讓主持人何炅都不由得鼻酸，當場淚崩。該集節目4月1日晚間10點播出。

(旺報)