中國大陸外債43兆元 負債率13%
中國大陸外管局今天公布，截至2016年底，大陸外債餘額為人民幣9.85兆元（約新台幣43.47兆元），負債率僅13%。中國大陸外匯局指出，各項外債指標都在國際公認安全線內，風險總體可控。
根據中國大陸國家外匯管理局網站公布的資料，截至去年年底，中國大陸外債餘額為9.85兆元。其中，中長期外債餘額為3.81兆元，占39%；短期外債餘額為6.04兆元，占61%。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸占47.5%。
2016年底，中國大陸負債率，亦即外債占國內生產毛額（GDP）比重為13%，債務率為65%，償債率為6%，短期外債和外匯儲備比為29%。各項外債風險指標都在國際公認安全線內。
從幣種結構來看，美元債務仍是最大宗，占比高達82%，其次為歐元債務占7%，日元債務為3%。
外管局有關負責人表示，去年中國大陸外債餘額呈現穩步回升狀態，風險總體可以控制。此外，他也表示，中國大陸外債去槓桿化進程基本完成，累積的風險也逐步釋放。
至於今年形勢，證券時報引述這名負責人的話指出，在中國大陸國家經濟結構轉型、產能調整、產業升級等政策措施推動下，大陸經濟仍會保持中高速成長。適度規模的借債是企業日常經營的必要手段，企業會依據國內外形勢變化，自主決定借用外債時間、規模與幣種結構，外債整體應能呈現穩步回升態勢。1060331
(中央社)
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