彭麗媛優雅迷人 川習會氣氛融洽要靠她

中國大陸要在全世界展現軟實力，富有魅力、高人氣、熱心從事防治愛滋活動的第一夫人彭麗媛，是北京已不算秘密的外交武器。

彭麗媛曾是人民解放軍著名女高音歌唱家，在大陸以「彭媽媽」為人熟知，她下週將陪同國家主席習近平在佛羅里達州會見美國總統川普，4月6日與川普及他的妻子梅蘭妮亞（Melania）一起用餐。

路透社報導，在包括受矚目的北韓和貿易等敏感議題下，加上川普預言這會是一場「非常艱鉅」的會談，中國大陸將希望優雅的彭麗媛能協助緩和全世界最大的兩個經濟體領導人之間的關係。

北京中國人民大學美國研究中心主任時殷弘說：「如果兩位女士見面，氣氛良好，起碼將會提升元首會面的整體氣氛。」

習近平2013年掌權後，彭麗媛成為中國大陸在全世界各地延伸勢力的固定面貌。習近平同年3月前往俄羅斯，首度以國家主席身分出訪，彭麗媛臉上帶著笑容，身穿簡約的黑色大衣，手持沒有商標的高雅包包，踏入國際鎂光燈當中，立即在網路上引發風潮，且在國內成為時尚領導者。

此後，她與美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）一起為貓熊命名、在辛巴威和孤兒交朋友，並坐著將哥斯大黎加孩童抱在她的膝蓋上。

過去10年，彭麗媛為愛滋與結核病患者請命，今年1月她獲得聯合國頒獎，表彰她在洗刷愛滋患者污名的角色。

在大陸人民眼中，彭麗媛的從軍生涯，以及系出名門的音樂訓練，使她體現了愛國主義與中國古典美德的融合。1060331

(中央社)