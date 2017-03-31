印尼旅展台灣館人潮眾多 產品熱銷
觀光局於3月21日至27日組團赴印尼雅加達參加ASTINDO旅展及辦理台灣觀光推廣會，以台灣美食、民俗DIY活動及特色表演成功吸引印尼民眾目光，展前亦辦理台灣觀光推廣會，獲得96家、共142位印尼旅行業及媒體出席交流，特別邀請到印尼總統特使Dr.Tahir與印尼旅遊部部長Dr. Arief蒞臨，為台灣與印尼交流關係增溫，貫徹新南向政策。
台灣觀光推廣團以美食、浪漫、樂活及台灣觀光年曆為主題，結合縣市政府、觀光產業公協會、旅館業、遊樂區、休閒農場、伴手禮業等41家單位、共68人前往印尼推廣，同時邀請國內表演團隊中華職棒之棒球女孩、魔幻達人趙鈞毅與創作歌手林少緯隨團演出，成功在旅展現場人潮聚焦，熱鬧非凡。
當地民眾到台灣館亦可以參加擁有清真認證生產線的維格夢工廠體驗鳳梨酥DIY、試吃臺灣道地小吃-茶葉蛋，以及製作雞年小提燈「幸福奇雞」、彩繪響板與陀螺等趣味活動，充分傳達樂活臺灣之多元意象。
在簡化來台簽證並改善穆斯林友善接待環境，以及觀光局國際行銷策略持續進行下，今年1至2月印尼來台人數較去年同期增長達15.31%，藉此活動成功讓印尼業者及民眾更加了解台灣，期吸引更多印尼旅客選擇台灣為觀光目的地。
(中時)
關鍵字：印尼
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。