印尼旅展台灣館人潮眾多 產品熱銷

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印尼旅展台灣館工作人員。（圖／觀光局提供）

印尼旅展中的台灣館。（圖／觀光局提供）

觀光局於3月21日至27日組團赴印尼雅加達參加ASTINDO旅展及辦理台灣觀光推廣會，以台灣美食、民俗DIY活動及特色表演成功吸引印尼民眾目光，展前亦辦理台灣觀光推廣會，獲得96家、共142位印尼旅行業及媒體出席交流，特別邀請到印尼總統特使Dr.Tahir與印尼旅遊部部長Dr. Arief蒞臨，為台灣與印尼交流關係增溫，貫徹新南向政策。

台灣觀光推廣團以美食、浪漫、樂活及台灣觀光年曆為主題，結合縣市政府、觀光產業公協會、旅館業、遊樂區、休閒農場、伴手禮業等41家單位、共68人前往印尼推廣，同時邀請國內表演團隊中華職棒之棒球女孩、魔幻達人趙鈞毅與創作歌手林少緯隨團演出，成功在旅展現場人潮聚焦，熱鬧非凡。

當地民眾到台灣館亦可以參加擁有清真認證生產線的維格夢工廠體驗鳳梨酥DIY、試吃臺灣道地小吃-茶葉蛋，以及製作雞年小提燈「幸福奇雞」、彩繪響板與陀螺等趣味活動，充分傳達樂活臺灣之多元意象。

在簡化來台簽證並改善穆斯林友善接待環境，以及觀光局國際行銷策略持續進行下，今年1至2月印尼來台人數較去年同期增長達15.31%，藉此活動成功讓印尼業者及民眾更加了解台灣，期吸引更多印尼旅客選擇台灣為觀光目的地。

(中時)