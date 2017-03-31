「張忠明水墨書畫創作展」 高應大展出
「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」今天下午在高雄應用科技大學通識教育中心開幕，展出國立高雄餐旅大學通識中心教授張忠明的匠心之作。
張忠明專心水墨創新30多年，作品先後被國內各大美術館價購典藏；此次展出是對生活及自然不同時期的看法，透過精到的筆墨工夫，以呈現、表現及內心安頓的觀念分3部分一起展出。
作品每時期面貌均不同，配合水墨書畫禪意的主題，今天開幕由張忠明吟唱詩詞、妻子邱崇慧彈琴、也邀請蔡世鴻吉他彈奏，現場氣氛和樂，頗具詩意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。