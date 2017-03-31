「張忠明水墨書畫創作展」 高應大展出

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「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」今天起高應大展出，張忠明（右5）與貴賓合影。（呂素麗攝）

「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」今天起高應大展出，高應大通識中心主任楊素華（左）代表致贈感謝狀。（呂素麗攝）

「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」今天下午在高雄應用科技大學通識教育中心開幕，展出國立高雄餐旅大學通識中心教授張忠明的匠心之作。

張忠明專心水墨創新30多年，作品先後被國內各大美術館價購典藏；此次展出是對生活及自然不同時期的看法，透過精到的筆墨工夫，以呈現、表現及內心安頓的觀念分3部分一起展出。

作品每時期面貌均不同，配合水墨書畫禪意的主題，今天開幕由張忠明吟唱詩詞、妻子邱崇慧彈琴、也邀請蔡世鴻吉他彈奏，現場氣氛和樂，頗具詩意。

(中時)