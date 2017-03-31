中原大學科技助慢飛天使 論文入選美工程學會

中原大學電子工程系深耕身心障礙服務科技研究。（校方提供）

中原大學電子工程系發展身心障礙服務科技研究近10年，希望透過「有溫度的科技」結合服務，讓大學生與社會對話互動。共同參與課程的該校特教系老師康雅淑，在2015年與內壢國小特教班共同開發「慢飛天使LU LA LA」洗澡訓練遊戲，相關論文入選美國工程教育學會(American Society of Engineering Education, ASEE) ，足見台灣工程教育獲國際肯定。

康雅淑的「慢飛天使LU LA LA」遊戲，結合了微軟Kinect體感科技，設計出專為發展遲緩兒童的洗澡訓練遊戲，讓參與研究的大學生，親自瞭解身心障礙者的需求。

去年從電子系畢業的高嘉駿表示，該遊戲透過VR虛擬實境，在身體上創造出跳躍的「水仙子」跟「小惡魔」，孩子要在遊戲中，用肥皂捕捉、用水柱沖洗，藉此讓洗澡更有趣。先與特教小朋友相處，瞭解其行為模式與需求，才設計出遊戲，之後歷時2個月，每天進行測試與調整。

校方指出，美國工程教育學會成立於1893年，與其他學會最大不同之處，在於以「教學面」工程教育研究為重點，台灣學界直到2012年才有一篇論文在該學會發表。而今年度中原大學的工程教育論文「服務學習學生開發自閉兒童洗澡遊戲」獲得ASEE肯定，讓台灣的工程教育再次站上世界舞台。

(中時)