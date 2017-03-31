助銷高麗菜 員林市大饒社區媽媽學做黃金泡菜

我要評比

員林市大饒社區媽媽教室，今天下午請來專業的餐旅系老師教作黃金泡菜。（謝瓊雲攝）

為了幫農民促銷價格低迷的高麗菜，員林市大饒社區媽媽教室今天集體學做黃金泡菜。（謝瓊雲攝）

社區媽媽們忙了一下午，製作完成120瓶黃金泡菜。（謝瓊雲攝）

員林市長張錦昆也挽袖與社區媽媽們一起學做泡菜。（謝瓊雲攝）

市長張錦昆也挽起袖子學做黃金泡菜，還同步在臉書社群開直播與更多市民分享做法。（謝瓊雲攝）

市長張錦昆自掏腰包贊助160顆高麗菜。（謝瓊雲攝）

高麗菜價格太便宜，正是做泡菜好時機。員林市大饒社區媽媽31日下午在社區活動中心，請來大學講師教做黃金泡菜，藉此協助農民促銷高麗菜。

媽媽教室上菜囉！今天午後3點，社區媽媽請來中州科技大學餐旅系講師溫奕鋐指導，市長張錦昆也自掏腰包贊助160顆高麗菜，50名社區媽媽們耐心聽講、專心抄寫，仔細筆記下食材清單、調味料比例，接著挽起袖子，有人拿起大臉盆、有人切菜，開始分工合作製作泡菜。

社區媽媽會長林秀猜說，高麗菜價格低迷，菜市場上4顆100元、甚至3顆50元都有人賣，黃金泡菜製作手續比一般泡菜工序複雜一些，但口感酸甜爽脆，最近天氣轉熱時與家人享用，特別開胃下飯，又可幫助農民。

溫奕鋐說，製作黃金泡菜時，要特別注意高麗菜在醃製過程中會不斷出水，因而稀釋掉原本調味，因此調味的比例要特別拿捏，一般只需要醃製兩天就可開封食用，味道清爽，賞味期限約2周，若想延長保存期限，則可酌量增加白醋與糖的量。

(中時)