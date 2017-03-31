聯合公益聚會義賣跑車配美人 近5萬元捐創世

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聯合公益聚會的跑車配美人，吸引許多民眾參加。（曾秀文提供）

義賣所得捐給創世基金會，由院長王玉鳳（左）接受。（黃力勉攝）

上周末在台東舉辦的聯合公益聚會，讓民眾開著愛車到台東車聚，活動還舉辦義賣，義賣所得將近5萬元，今天由公益聚會代表張家瑋，將所得交給創世基金會，讓基金會可以投入植物人安養工作。張家瑋強調，公益聚會讓車友相聚，還能義賣做愛心，是很有意義的活動。

昨天張家瑋將義賣款項捐給創世，創世基金會台東分院長王玉鳳也回贈感謝狀，感謝他們無私的付出。

上周的聯合公益聚會，除了跑車配美人外，民眾還捐出琳瑯滿目的物品義賣，甚至還有車廂一打開，就像百貨公司般什麼都賣，什麼都不奇怪！活動相當踴躍熱烈，吸引許多民眾參加，最後義賣所得還捐給創世基金會，為活動畫下圓滿的句點。

(中時)