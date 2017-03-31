政院：各部會首長各有職掌 沒有叫不動

行政院今天表示，行政院長林全領導整個行政團隊，各部會首長也有其職掌，絕無媒體所指「政院叫不動」等情形。

媒體報導，引述知情人士指出，民進黨政府對於解決能源與空汙問題，沒有具體政策，行政院高層急著端出方案，但經濟部長李世光是總統人馬，行政院會議他很少參加，多派次長、局長出席。行政院很無奈。

行政院發言人徐國勇對此表示，「空污防制計畫」由環保署主責，經濟部為列席機關，因此由次長出席相關會議，並無不妥。另外，重要政策會議，李世光均親自出席，除非於立法院接受質詢，或行政院會議通知由次長出席。

徐國勇說，林全領導整個行政團隊，各部會首長也有其職掌，絕無媒體所指「政院叫不動」等情形。媒體報導不實，為空穴來風之臆測，特予澄清。

經濟部表示，經濟部是全國能源與產業的主管機關，須確保能源供應穩定及維持產業競爭力。經濟部以「低碳」、「循環」作為能源供應與產業發展的目標，持續辦理相關工作，任何改變與調整，都需要時間調適，以讓能源供應更為潔淨、產業生產對環境更為友善的過程中，仍能維持供電安全穩定並經濟發展。

經濟部表示，23日的會議中，環保署提出經濟部協助改善5000座鍋爐的要求，經濟部也同意配合推動。此外，台電公司已提供環保署未來電廠空污減量的規劃，並表示會積極推動，同時也說明台灣邁向2025非核家園，台電公司仍須負起穩定與安全供電之責。

經濟部強調，現正依院長指示盤點相關政策工具，以務實推動相關工作。1060331

(中央社)