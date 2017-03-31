妙齡女莫名腹痛 竟是卵巢黃體破裂
苗栗一名23歲女子睡夢中莫名腹痛，服用胃藥仍未改善，漏夜掛急診檢查竟是卵巢黃體破裂，且已合併腹內出血，情況一度危急，幸經緊急手術治療，康復出院。
衛福部苗栗醫院婦產科醫師李悅源今天表示，這名女性患者到院時生命徵象穩定，但於急診觀察期間，出現持續性下腹疼痛，且有明顯壓痛及反彈痛，診斷為右側卵巢黃體破裂合併腹內出血，且腹部超音波發現內出血已超過500毫升。
醫師與家屬討論後，採腹腔鏡緊急手術止血，術中發現右側卵巢黃體仍持續性出血，因此行腹腔鏡卵巢黃體部分切除並止血，術後血色素雖一度掉到6.9，所幸患者年輕，經專業醫療團隊照護，迅速復原，術後4天即出院休養。
李悅源表示，卵巢黃體囊腫發生於排卵期後，是生育年齡女性常見的功能性卵巢囊腫，囊腫破裂引起的症狀，絕大多數屬侷限性，通常給予止痛與觀察，就會緩解，只有少數人於黃體期時，因腹部受外力撞擊，或激烈性行為後，引發腹內出血，出現急性腹痛症狀。
醫師指出，以這名患者為例，是在凌晨睡夢中，因為上腹部疼痛醒過來，以為胃痛自行服藥仍未改善，且併發有噁心感，才由家人陪同急診，所幸及時手術止血，提醒民眾腹痛成因相當複雜，應避免亂服成藥，以免延誤病情。1060331
(中央社)
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