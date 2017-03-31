客家園區鮮體驗 種茶品茗唱山歌
茶是早年客家族群重要經濟作物，客委會苗栗客家園區今天舉辦客家文化體驗活動，邀請遊客參與種茶、品茶並聆聽客家山歌，重現早期客家人文風景。
客委會客家文化發展中心今天在苗栗客家文化園區辦理「茶栽．品茗─種茶．山歌」客家文化體驗活動，邀請福壽山農場場長巫嘉昌、苗栗區農業改良場秘書施佳宏引領遊客種下茶苗、解說種茶品茶秘訣，並聆賞客家合唱團老師黃桂志演唱山歌，五感體驗客庄文化之美。
客發中心主任何金樑表示，客家人遷徙來台，落腳之地多屬群山環繞的山丘或台地，天性勤奮的客家族群除以茶為丘陵地拓墾的經濟作物外，更發展出採茶歌、採茶戲及飲茶等豐富採茶文化。
他指出，初春是種茶的時節，園區的好客公園保有丘陵地豐富生態環境，今天種下的茶苗「青心大冇」，適合在地土壤、氣候，且較不受病蟲害，適合製作多類特色茶，例如紅茶、鐵觀音或東方美人茶等。
一行人在微雨中種茶，再轉往室內安排有龍井、文山包種、烏龍、東方美人、金萱紅茶、紅玉紅茶及福壽山長春茶等多種茶品茗。
何金樑說，希望透過種茶、飲茶、唱山歌，讓民眾了解，北部客家先民運用丘陵地排水性良好的土地特性、配合地區性充沛的雨量種植茶葉，造就出茶產業，展現客庄茶產業豐沛的生命力。1060331
(中央社)
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