體驗盤中飧辛苦 金山農田幼兒學插秧

新北市金山區清水濕地「環境教育基地」，開始插秧春耕，並透過金美國小附設幼兒園孩童雙手，親自將秧苗插入土中，體會耕作的美好，還出現美好的日暈，也默默扎根食農教育。

台灣生態工法發展基金會執行長廖仁慧表示，原來西伯利亞小白鶴棲息的清水濕地農田，在白鶴離開台灣後，結合周邊老農夫，規劃為「環境教育基地」。

生態工法基金會副執行長邱銘源說，金山環境教育中心著重在「人與土地」的教育，他總忘不了童年的生活味道，夏日午後，屬於泥土的芬芳，以及美濃菸樓的農具間，陰暗潮濕的農藥與肥料味道。

邱銘源今天表示，再多的金錢也買不回童年。昨天，看見一位很棒的媽媽，讓他非常感動。面對不敢踩進水田、手不想沾滿泥漿的小孩，媽媽總是微笑的鼓勵。

北海岸在地人文體驗平台郭慶霖表示，契作插秧新氣象，看見幼童下田不亦樂乎，春分之後，農夫們紛紛種下秧苗，在水田中見到金山幼兒園的學童，體驗父母平時務農的工作內容，對水田中的事物充滿好奇，模樣相當可愛。1060331

(中央社)