房市熱 陸三大行房貸年增9.7兆

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中國大陸去年房市熱，房貸也跟著水漲船高。中國工商銀行、中國農業銀行及中國建設銀行等國有3大銀行個人房貸年增人民幣2.17兆元（新台幣9.7兆元）。

新京報今天報導，大陸房市去年一年火熱，各大銀行的個人住房貸款激增。農行、建行、工行的年報顯示，2016年三家銀行個人住房貸款增幅3成左右，三家銀行增加的個人住房貸款2.17兆元。

工商銀行年報顯示，2016年個人住房貸款比2015年底增加7246.41億元，成長28.8%。截至2016年12月底，個人住房貸款為3兆2408億元，占個人貸款的77.2%。個人住房貸款去年增加逾7000億元。

農行的個人住房貸款增幅則超過3成。農行年報顯示，截至2016年12月31日，個人住房貸款2兆5599億元，較2015年底增加6329.52億元，成長32.8%。

農行在年報中披露，2016年新增的6329億元個人住房新增貸款中，三、四線城市占比44%。同時，首套房貸款占比93%，頭期款（首付款）30%以上占比91%。

另外，中國建設銀行年報顯示，2016年該行個人住房貸款為3兆5856億元，佔貸款總額的30.50%，較2015年增加8117.52億元，增幅29.26%。1060331

(中央社)