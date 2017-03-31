電聯車宜蘭事故 台鐵接駁200旅客

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一列台鐵南下電聯車今晚行經宜蘭市時發生事故，1名男子遭撞擊後已無生命徵象，台鐵隨後派接駁車疏運約200名乘客。

台鐵說，4208次從新北市樹林開往宜蘭蘇澳的區間車，於晚間6時經宜蘭市時，在東正線撞擊1名男子，之後所有列車改西正線雙向單線行車，並派接駁車疏運車上約200名乘客。

宜蘭縣消防局說，這名男子遭撞擊後當場已無生命徵象，現場交由鐵路警察局處理。

台鐵表示，這列事故列車經警方蒐證調查後，已於晚間7時放行，但因必須清理路線，晚間約7時20分才恢復雙線通車，影響12列196分、約4100人。

據了解，事故現場的平交道旁有停留1部機車，軌道上還發現水果刀，是否為死者所有，仍待警方進一步調查釐清。1060331

(中央社)