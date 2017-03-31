女傭跳樓反悔懸吊7樓外 雇主只顧拍被捕

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媒體及人權團體今天指出，一名女雇主見到衣索比亞女傭企圖自7樓跳樓自殺，卻只顧拍攝未出手相救，女雇主已遭警方拘押。

科威特「政治報」（Al-Seyassah）報導，這名科威特婦女拍下她的女傭墜落金屬遮雨棚，保住一命，並將影片放上社群媒體。

這段12秒影片顯示，女傭懸吊在建築外頭，一手緊抓窗緣，一邊求救，顯然改變心意不想尋死了。

影片中能聽見，握住相機的婦女對懸吊在外的女傭說，「瘋了，快回來」。

女傭嚇壞尖叫，「抓住我，抓住我」，接著她手一滑，墜落雨棚。

婦人在過程中則持續拍攝，沒有任何作為。

據報導，女傭獲救送醫，鼻子和耳朵流血，手臂骨折。（譯者：中央社蔡佳伶）1060331

(中央社)