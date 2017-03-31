女傭跳樓反悔懸吊7樓外 雇主只顧拍被捕
媒體及人權團體今天指出，一名女雇主見到衣索比亞女傭企圖自7樓跳樓自殺，卻只顧拍攝未出手相救，女雇主已遭警方拘押。
科威特「政治報」（Al-Seyassah）報導，這名科威特婦女拍下她的女傭墜落金屬遮雨棚，保住一命，並將影片放上社群媒體。
這段12秒影片顯示，女傭懸吊在建築外頭，一手緊抓窗緣，一邊求救，顯然改變心意不想尋死了。
影片中能聽見，握住相機的婦女對懸吊在外的女傭說，「瘋了，快回來」。
女傭嚇壞尖叫，「抓住我，抓住我」，接著她手一滑，墜落雨棚。
婦人在過程中則持續拍攝，沒有任何作為。
據報導，女傭獲救送醫，鼻子和耳朵流血，手臂骨折。（譯者：中央社蔡佳伶）1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。