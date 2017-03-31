用錯垃圾袋被拒收 男子怒毆清潔隊員遭訴

新北市40歲鮑姓男子本月28日晚間7時許，欲將家中垃圾丟進暫停在中和區員山路的垃圾車內，洪姓清潔隊員發現其中1包使用台北市專用垃圾袋，當場勸阻表示無法收取，鮑男當場與洪發生口角，將垃圾袋砸向洪、拍落其他隊員蒐證手機，還拉扯洪的衣領。後來雖氣呼呼帶走垃圾，但被洪報案提告妨害公務與公然侮辱，警方傳喚鮑男到案，訊後函送法辦。

(中時)