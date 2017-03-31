LINE TV：2017年首季排行榜 台劇表現亮眼
擁有超過300萬用戶的行動影音平台LINE TV，今（31）日公布2017首季排行榜，在前5名當中，台劇囊括3席，由《如朕親臨》、《惡作劇之吻Miss In Kiss》拿下冠亞軍，兩劇均衝破2千萬瀏覽量，而「讓愛飛揚」則是第4名。
LINE表示，第一季排名前5名的節目，依序是《如朕親臨》、《S惡作劇之吻》、《Spexial life 2》、《讓愛飛揚》、《浪漫醫生金師傅》。
針對即將來到的清明連假，LINE TV推出「小人物狂想曲」系列，包括《酸甜之味》、《大力女子都奉順》、《勞動之王》。還有呈現愛情與現實選擇，而引起討論的新創電影《最後的詩句》等。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。