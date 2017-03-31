LINE TV：2017年首季排行榜 台劇表現亮眼

擁有超過300萬用戶的行動影音平台LINE TV，今（31）日公布2017首季排行榜，在前5名當中，台劇囊括3席，由《如朕親臨》、《惡作劇之吻Miss In Kiss》拿下冠亞軍，兩劇均衝破2千萬瀏覽量，而「讓愛飛揚」則是第4名。

LINE表示，第一季排名前5名的節目，依序是《如朕親臨》、《S惡作劇之吻》、《Spexial life 2》、《讓愛飛揚》、《浪漫醫生金師傅》。

針對即將來到的清明連假，LINE TV推出「小人物狂想曲」系列，包括《酸甜之味》、《大力女子都奉順》、《勞動之王》。還有呈現愛情與現實選擇，而引起討論的新創電影《最後的詩句》等。

(工商)