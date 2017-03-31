神情恍惚遭盤查 男飆罵三字經又毆警被法辦

新北市新店警分局安康派出所黃姓警員上月26日晚間10時許，於新店區安康路巡邏發現44歲陳姓男子神情恍惚、目光渙散，上前盤查時，陳男不斷以「三字經」出言辱罵，經屢次告誡仍不停止，黃以無線電請求支援後，陳男竟出拳毆打黃頭部，導致黃短暫暈眩，支援警力到場壓制逮捕陳嫌，訊後依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

(中時)