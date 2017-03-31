林志玲露肩曬新照 網驚：越來越像波多野
台灣第一名模林志玲出道以來與「暗黑志玲」波多野結衣就被說有姊妹臉，今(31日)稍早林志玲在微博曬自拍照，鼓勵粉絲再努力一下就可迎接假期，更大方秀出香肩，然而或許是拍攝角度問題，照片中的志玲姐姐遭質疑「修修臉」，還有網友驚訝說：「為什麼感覺不像了呢？」、「越看越像波多野結衣」。
林志玲稍早曬出自己穿著露肩小禮服的自拍，激勵粉絲說：「工作去～大家再努力一下就可以休假囉」，眼睛與嘴唇角度看似有些不同，引發網友熱議：「波多野老師妳好」、「這個角度不像妳了」、「講真，完全看不出妳是誰」。
而對於和林志玲有姊妹臉，波多野先前曾大方回應很尊敬對方，如果能有機會演姊妹應該會十分開心，去年波多野曬出高中照片，可見林志玲氣質文靜，波多野則是活潑俏麗，兩人高中時期外貌差距較大，長大後才使人感覺相像。
(中時電子報)
關鍵字：林志玲
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。