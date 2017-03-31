林志玲露肩曬新照 網驚：越來越像波多野

林志玲曬自拍照。（圖／取自林志玲微博）

林志玲自拍和波多野結衣（右）相似度高。（圖／取自林志玲、波多野結衣微博）

林志玲曬照激勵粉絲。（圖／取自林志玲微博）

網友留言覺得林志玲越來越像波多野結衣。（圖／取自林志玲微博）

台灣第一名模林志玲出道以來與「暗黑志玲」波多野結衣就被說有姊妹臉，今(31日)稍早林志玲在微博曬自拍照，鼓勵粉絲再努力一下就可迎接假期，更大方秀出香肩，然而或許是拍攝角度問題，照片中的志玲姐姐遭質疑「修修臉」，還有網友驚訝說：「為什麼感覺不像了呢？」、「越看越像波多野結衣」。

林志玲稍早曬出自己穿著露肩小禮服的自拍，激勵粉絲說：「工作去～大家再努力一下就可以休假囉」，眼睛與嘴唇角度看似有些不同，引發網友熱議：「波多野老師妳好」、「這個角度不像妳了」、「講真，完全看不出妳是誰」。

而對於和林志玲有姊妹臉，波多野先前曾大方回應很尊敬對方，如果能有機會演姊妹應該會十分開心，去年波多野曬出高中照片，可見林志玲氣質文靜，波多野則是活潑俏麗，兩人高中時期外貌差距較大，長大後才使人感覺相像。

(中時電子報)