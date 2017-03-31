產業界：一例一休應改善台灣 不是解散台灣

「一例一休各產業如何因應？」中部公聽會今日在中科管理局舉行，由1111人力銀行執行長陳曉蓁（右二）主持，邀請立委黃國書（右一）、張廖萬堅（左二）、何欣純（左一）到場與談，了解台中業界想法，以利立院修法參考。（黃國峰攝）

「一例一休各產業如何因應？」中部公聽會今日在中科管理局舉行，邀請台中業界各理事長，上台發表意見。（黃國峰攝）

「一例一休各產業如何因應？」中部公聽會今日在中科管理局舉行。（黃國峰攝）

台中各行各業代表、勞工與會，互吐苦水，憂心產業出走，失去競爭力。（黃國峰攝）

一例一休實施後，本來要創造政府、資方和勞工三贏，卻變成產業「災情」！1111人力銀行今天（31日）在科技部中科管理局舉行一例一休公聽會，勞方高分貝要求多加班多賺錢，產業老闆希望政府聽到人民心聲，政府推動的勞工法令，應該是要改善台灣，不是解散台灣。

1111人力銀行今天舉行「一例一休中部公聽會」，由1111人力銀行執行長陳曉蓁主持，立委黃國書、何欣純與張廖萬堅等人出席，各產業代表與工商團體與會熱烈表達意見，不少勞工也站出來發表看法，會場吸引數百人關切一例一休的影響。

台中市紙器商業同業工會理事長楊煥良表示，台灣人口老化嚴重，紙業界勞力密集，多數集中在中南部，但年輕人對從事紙業工作意願不高，必須投入自動化，一例一休對紙業是雪上加霜，因為企業成本提高，相對物價也上漲，接到訂單但又因加班造成成本增加，企業只能減少接單，降低產量，憂心台灣中小企業國際競爭力下降。

楊煥良盼政府能調整，要有相關配奪，加班上限應以半年或1年來累計，由勞資雙方協議，已有很多業者在一例一休衝擊下，擔心經營困難不是停業就是出走，「如果有那麼一天，真是後代子孫的災難，希望政府聽到人民心聲，要改善台灣不是解散台灣！」

台灣製襪公會理事長魏平儀指出，對於弱勢以勞力為主的勞工，以往就是透過加班增加薪水，但一例一休嚴格執行後，打破以前勞資雙方合議規範，讓這些邊際員工無法增加所得，他認為勞工不是只有一種，但這次的改革忽視這些弱勢員工，希望未來在政府監督下讓勞資合議，而不是全部勞工都適用一套法令。

中華民國全國商業總會理事柯育沅說，立法院應該趕快修法，勞動部不要再為解釋法令吵翻天，「不要延長輔導期，輔導愈長台灣死愈快！」要在造成更大傷害之前修法創造三贏。

「一例一休是從頭到尾都有問題的法，應該砍掉重練！」現場發言的勞工代表楊惠婷舉自家經營機械業和以前工作經驗表示，「我自己是年輕人，但現在年輕人不好用！」最重要的是人的思維不同。

楊惠婷說，聽父母講以前有颱風時，員工都會跑來工廠幫忙救災，但現在那有這種事，而且社會一直講22K，工廠卻1年到頭都在徵人，大家都喜歡「小確幸」，薪水超過22K，還是找不到人，希望政府為廠商設計一套願意配合的法令，勞基法立在最低標準，而不是立個高標準讓大家摸都摸不到，還一頭霧水。

中華人事主管協會執行長林由敏表示，單一法規無法適用百種行業，建議政府針對各行各業的特殊性質，擬訂相關配套措施，從調整加班時數上限，及調整加班費時數總量計算等層面來增加營運彈性，避免勞資雙方陷入兩敗俱傷的局面。

(中時)