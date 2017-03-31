越睡越累？你春睏了 快用下巴寫我字(達志)

明明有睡，卻越睡越累，這哪招？很可能是因為春天到，你春睏了，快用下巴寫個我字，寫完就不睏了。

養生專家白雁表示，春季是一年四季中空氣濕度較高、外界風邪較重的季節。濕度越高，人越感到疲勞，但千萬不能因此而過多睡眠，不但不會解疲乏，反而會越睡越懶。

一年之計在於春，為什麼春天到反而睏？自古民間有「春困、秋乏、夏打盹」的諺語，春季天氣由寒轉溫，萬物滋生發育，空氣濕度增加，引起身體濕重，削弱脾臟功能，身體濕氣無法排出，出現肺陰虛、肺燥熱、濕痰、肝陽上亢、腎陰虛。

潮濕的春寒侵襲人體，加上氣溫不穩定，容易感冒並導致併發症。白雁建議，春季練功注意防濕、防風，練功時不朝風站、坐，早晚增加衣服防濕氣。春季早晨霧多，容易帶有病菌及浮游蟲卵，易引起呼吸系統和眼科毛病，所以不宜在大霧中練功，如果遇到霧天，可關上門窗在室內練功。

白雁建議慢性病人春天飲食要留意，不要吃或少吃生發食物如海鮮、雞肉、香菇等。感覺疲倦時，不必多睡，可加強動功，使身體微出汗，疲倦睡意即可除。這段時間應該早起，使陽氣疏通。起床後披散頭髮、鬆開衣帶在院中散步，無拘無束練功，可生發陽氣。

怎麼練功才能增加活力？白雁建議早晚各做10分鐘「高位站樁」，首先，先將兩腳打開比肩寬，平行站立，兩手抱球在胸前，緩慢下蹲到類似坐在高腳蹬上的高度，眼睛閉上，腰部不要後挺，要內收，如此站立10分鐘，直到腰部及雙腿腳完全發熱為止。

假如看到太陽露臉，出去晒10分鐘的背。陰天沒太陽，多將雙手舉過頭，頭向上看，或用下巴寫個「我」字，都能改善春睏。

(中時電子報)