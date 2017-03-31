休山3個月，嘉明湖步道明天開放

修復後的步道更方便行走。（台東林管處提供）

修復步道就地取材，也避免沖蝕溝越來越深。（台東林管處提供）

嘉明湖國家步道在封山3個月後，將在1日重新開放，台東林管處表示，步道在封山期間修復部份路段的步道，並請海端的高山協作員也一同加入，將來步道修復及維護，都可以藉由高山協作員協助，讓路況越來越好。

從元旦連假後開始封山的嘉明湖步道，今天將再度開放，要入山的民眾須有山屋入住證明，要當天往返的民眾，一天也僅有20個名額。台東林管處強調，今天起將會進行嚴格查核工作，未經申請違規入住山屋，除了補繳費用外，還會有停權1年的處分。

台東林管處指出，封山期間除了讓山林休養，也避免長期因為人類走踏而導致沖蝕溝越來越深，封山共進行2次的手作步道維護工作，除了開放熱愛山林的民眾動手修復步道外，另一梯次則邀請在地的高山協作員參加，以在地取得的木材、石塊等，修復沖蝕溝，讓山路更好走，高山協作員未來行走時，也能順便修復損壞的步道。

(中時)