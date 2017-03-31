休山3個月 嘉明湖步道明天開放
嘉明湖國家步道在封山3個月後，將在1日重新開放，台東林管處表示，步道在封山期間修復部份路段的步道，並請海端的高山協作員也一同加入，將來步道修復及維護，都可以藉由高山協作員協助，讓路況越來越好。
從元旦連假後開始封山的嘉明湖步道，今天將再度開放，要入山的民眾須有山屋入住證明，要當天往返的民眾，一天也僅有20個名額。台東林管處強調，今天起將會進行嚴格查核工作，未經申請違規入住山屋，除了補繳費用外，還會有停權1年的處分。
台東林管處指出，封山期間除了讓山林休養，也避免長期因為人類走踏而導致沖蝕溝越來越深，封山共進行2次的手作步道維護工作，除了開放熱愛山林的民眾動手修復步道外，另一梯次則邀請在地的高山協作員參加，以在地取得的木材、石塊等，修復沖蝕溝，讓山路更好走，高山協作員未來行走時，也能順便修復損壞的步道。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。