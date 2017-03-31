去年線上串流音樂 首度成為全美音樂市場最大營收來源

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美國唱片業協會周四公布，去年全美音樂市場營收成長11.4％至77億美元，締造1998年以來最大成長率，且線上串流音樂占整體營收比重達到51％，首度成為全美音樂市場最大營收來源。

全美音樂市場經歷2015年營收幾乎零成長的低迷期後，去年營收締造驚人成長率，儘管與1999年線上音樂崛起之前的營收相比仍短少一半。

(工商)