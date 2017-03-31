東芝半導體事業獲銀湖、博通出價2兆日圓

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日經新聞報導，東芝（Toshiba）股東在周四通過半導體事業出售案後已完成第一輪競標，共有10家業者參與，其中美國私募基金銀湖（Silver Lake）及晶片大廠博通（Broadcom）出價高達2兆日圓（約179億美元）。

東芝預計4月起針對上述10家業者展開個別諮商，隨後舉行第二輪競標，並在6月股東大會召開前決定最終買主。這項消息激勵東芝股價在周五盤中上漲10％，收盤漲幅縮小至5.8％，報241.4日圓。

(工商)