10月底 陸將全面開放企業工商登記電子化

大陸國家工商總局30日指出，今年10月底前，大陸將全面具備電子營業執照發放能力，並力爭同時開通企業網路登記系統。

據新華社報導，全面電子化後，大陸將逐步實現電子營業執照的跨區域、跨部門和跨領域的互通、互認、互用，也就是說將往後的營業執照登記，於全國統一建檔、管理，但同時，當事人自主選擇領取紙本登記證的權利仍被保留。

業內人士解讀，此舉意味著往後企業工商登記，將全面走入電子化管理，有助於政府作業和規範上的即時性、一體性。

(旺報)