如朕親臨邁入倒數 雙結局分兩天播

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戲劇「如朕親臨」最終回邁入倒數階段，4月8日、9日將播出兩個版本結局，分別在台視、東森綜合台播，演員李國毅（後）與連俞涵劇中戀情是否有好結局引關注。（東森提供）中央社記者王靖怡傳真 106年3月31日

戲劇「如朕親臨」最終回邁入倒數階段，4月8日、9日將播出兩個版本結局，分別在台視、東森綜合台播，演員李國毅與連俞涵劇中戀情是否有好結局引關注。

「如朕親臨」是李國毅、連俞涵、藍鈞天、房思瑜主演，劇情發展到連俞涵發現不孕，決定離開李國毅前往日本學甜點，讓網友開始擔心雙結局會如何發展，上網留言希望都有完美結果。

劇中李國毅衝去日本甜點店向連俞涵求婚，深情喊話即使不孕也不會影響兩人感情，但連俞涵退縮選擇放棄，讓李國毅傷透心轉身離去。

戲裡當媽的房思瑜，拍攝小孩滿月派對戲時，小心翼翼把小孩抱在懷中，沒想到小孩一下子就睡著，她表示，拍攝前擔心會弄傷小孩，還特地向有育兒經驗的朋友取經。

房思瑜笑說，結果發現抱小孩30分鐘，比爬山7小時還累，為了加強手臂力量，特地攀岩訓練臂力，好讓抱小孩的耐力加強。1060331

(中央社)