幫王柏融調護具後被盜壘 郭峻偉：下個打席被我罵
統一獅捕手郭峻偉在30日對戰Lamigo桃猿之戰先發上陣，4局下蹲捕時幫打擊區上的「對手」王柏融調整護肘，讓球迷大呼是「暖男」，只是這樣的貼心舉動換來王柏融安打和盜壘，郭峻偉開玩笑地說：「他下一個打席上來就被我罵。」
郭峻偉與王柏融過去曾在業餘國家隊當隊友，昨日郭峻偉在比賽中以敵隊球員身份幫王柏融調整護具，將他鬆拖的護具戴好後比賽才恢復進行，郭峻偉說：「那時候我不幫他誰幫他？總不可能主審幫他調吧。」只是這好意王柏融卻不領情，之後從林其緯手中敲出安打，隨後再盜上二壘。
王柏融（文化）與郭峻偉（國體）過去在大學時期就常有對戰機會，就郭峻偉蹲捕的觀察，他提到，王柏融在大學時期揮空率較高，現在不一樣了，就像昨日7局下面對王鏡銘，他在2好球後會選擇把球破壞掉，「以前很少看到他這樣，他長大了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。