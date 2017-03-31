幫王柏融調護具後被盜壘 郭峻偉：下個打席被我罵

中信兄弟捕手郭峻偉（右）。（中央社資料照）

統一獅捕手郭峻偉在30日對戰Lamigo桃猿之戰先發上陣，4局下蹲捕時幫打擊區上的「對手」王柏融調整護肘，讓球迷大呼是「暖男」，只是這樣的貼心舉動換來王柏融安打和盜壘，郭峻偉開玩笑地說：「他下一個打席上來就被我罵。」

郭峻偉與王柏融過去曾在業餘國家隊當隊友，昨日郭峻偉在比賽中以敵隊球員身份幫王柏融調整護具，將他鬆拖的護具戴好後比賽才恢復進行，郭峻偉說：「那時候我不幫他誰幫他？總不可能主審幫他調吧。」只是這好意王柏融卻不領情，之後從林其緯手中敲出安打，隨後再盜上二壘。

王柏融（文化）與郭峻偉（國體）過去在大學時期就常有對戰機會，就郭峻偉蹲捕的觀察，他提到，王柏融在大學時期揮空率較高，現在不一樣了，就像昨日7局下面對王鏡銘，他在2好球後會選擇把球破壞掉，「以前很少看到他這樣，他長大了。」

(中時電子報)