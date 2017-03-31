財長哥特漢被撤換 南非經濟前景堪虞

南非總統祖馬（Jacob Zuma）周五清晨決定把財長哥特漢（Pravin Gordhan）等20名部長與副部長全部撤換掉。消息一出，南非幣蘭特兌美元匯率急貶，股市則早在周四急跌而有利空出盡味道。

祖馬在決定內閣大清洗後發表聲明表示，他要任命新的各部會首長與副部長，在合作無間下進行社會經濟的大轉變，確保窮人與有更好生活，他任命忠於自己的內政部長吉加巴（Malusi Gigaba）為新財長。

前美國駐南非大使蓋斯巴德（Patrick Gaspard）形容祖馬這內閣大清洗舉動為「半夜的部長級大屠殺」。專家警告，幾乎可以確定南非今年會失去投資等級的主權信評。哥特漢曾承諾在不增加政府債務下，帶領南非經濟緩步復甦，由於有極佳名望而讓投資人對他充滿信心。

(工商)