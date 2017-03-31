彰檢察長地檢署外抬轎 送大甲媽回鑾
大甲媽遶境行程，今晚回鑾再度駐駕彰化市，是否將爆發衝突備受矚目，警方亦嚴陣以待，不過今年彰化縣最重量級的轎夫應屬彰化地檢署檢察長黃玉垣，26日休假的他自地檢署北側近大同路口，扛轎走了逾300公尺，並一路隨媽祖鑾轎步行至西螺大橋，今天中午媽祖鑾轎再度回鑾經過地檢署，他在門口目送繞境隊伍北返時又意外被人群推擠至鑾轎旁，順勢再度扛起轎走了一小段。
彰化地檢署位在員林視台一線中山路旁，每年都是大甲媽祖遶境去程和回鑾的必經路線，但檢察長親自扛媽祖鑾轎，黃玉垣還是幾十年來史上第一人。
黃玉垣表示，上週日天氣陰涼又下雨，除了隨香客，民眾人潮較少，今天白天天氣晴朗，人潮洶湧且發生推擠，在人群之中默默被簇擁向前，當他一轉身發現所有信眾都虔誠排成一列趴跪著等候鑽轎底。
黃玉垣笑說，可能是冥冥中自有天意，媽祖希望他「有始有終」！當時鑾轎來到他面前，轎夫示意要把鑾轎交接給他，雖然身穿襯衫還打著領帶，仍順勢接過轎子往肩上扛。他也期盼未來大甲媽經過彰化轄內都能平和順利，不再有暴力衝突。
(中時)
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