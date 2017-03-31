韓大使盼樂天恢復在陸經營 陸外交部：須依法合規

韓媒日前報導，南韓駐陸大使向中方致函，請求讓樂天瑪特恢復在中國大陸經營。大陸外交部發言人陸慷在31日的例行記者會上表示，「中方依法保護外國企業在華合法利益，前提是有關企業在華經營依法合規。」

陸慷表示，「中國政府重視中韓經貿合作，我們歡迎包括韓國企業在內的外國企業來華投資興業，我們也會依法保護外國企業在華合法利益，但前提是有關企業在華經營必須依法合規。」

南韓《中央日報》30日報導，南韓駐陸大使金章洙已向中國發送「請求讓樂天瑪特恢復營業」的公函，韓媒援引北京外交人士表示，「金章洙大使前一天下午向中國外交部、商務部和公安部發送了公函，公函內容為『樂天瑪特恢復營業不僅有助於韓中兩國關係，而且還有助於中國的經濟發展。請採取措施，讓中國國內的樂天可以恢復營業』」。

(旺報)