南市議長盃南市國民小學烏克麗麗彈唱賽 受理報名

市議員呂維胤特與南市烏克麗麗推廣協會共同舉辦「106年度臺南市議長盃台南市國民小學烏克麗麗彈唱比賽」。（黃文博翻攝）

為鼓勵學童學習音樂、陶冶性情，台南市議員呂維胤議員與台南市烏克麗麗推廣協會共同舉辦「106年度台南市議長盃台南市國民小學烏克麗麗彈唱比賽」，並邀及台南市赤崁文化關懷協會理事長蔡建男共同宣傳，期望能帶動音樂教育能向下扎根，並促進學校間的交流與觀摩。

烏克麗麗推廣協會理事長廖維怡表示，如同孔子所述，「移風易俗，莫善於樂」，若欲端正社會不良風氣，透過音樂教育是最好的。學習音樂能陶冶性情、潛移默化小學生的個性與氣質，而舉辦競賽之目是期望能藉此鼓勵年輕學子、並激發其創意，使音樂學習之路能更加豐富有趣。

烏克麗麗推廣協會秘書長劉玟妡鼓勵各校主動召集校內音樂性社團共同組隊參賽，不同社團之間有著不同的文化，培養、學習社團之間的團隊合作，創造出文化多元性，並激發出不一樣的火花，比賽期間正逢五月母親節前夕，讓參賽隊伍除了可為校爭取榮譽外，亦可在母親節前獻給母親一段不一樣的表演！

赤崁文化關懷協會理事長蔡建男表示，因烏克麗麗風格彈性且隨興，能容易的與其他樂器作互動與交流，因此此次評分內容有20％為表演創意性，期望選手們能結合其他樂器做自由伴奏，展現音樂的豐富度及精彩度。

此競賽將於5月6日在南區萬年殿廣場舉辦，目前已開始受理報名，比賽報名相關事宜請洽聯絡人林冠廷，連絡電話：0939955759，或洽呂維胤服務處06-2652868詢問。

(中時)