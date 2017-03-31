小編很紅 家樂福「阿福」小編化身大丈夫
通路臉書小編最近很紅，在全聯和故宮小編後，家樂福也有個「阿福」小編，29日化身抹茶控的大丈夫，發揮美食部落客的天份，推銷即日起至4月11日的日本周抹茶祭，用趣味口吻寫道：「起手無回大丈夫，看到就拿全都買！」3天來吸引近4000人按讚、近300人留言，討論度高。
阿福曾搬出自己的暗戀故事，引來2000位網友按讚、搬椅子等續集；青年節當天還跟老闆翹班半天熱血應援五月天，在大安森林公園發送萬瓶礦泉水；這回抹茶祭試吃文，美圖加上好文，讓不少粉絲吆喝要立馬殺到家樂福。
家樂福公關經理林夢紹表示，過往除了阿福，還有配角「家家」、「樂樂」，大多以知識面提供資訊；現在主力放在阿福上，以符合年輕人的口吻、想法來表現，降低商業氣息。其實在幕後有內部3人團隊負責數位行銷，搭配口碑行銷公司3人團隊，發文、拍照、P圖等統統來。
由於，臉書可以隨著時事議題操作，且能和顧客零時差互動，被家樂福視為重要媒介，為了讓臉書發文更符合年輕社群網友的風格，近來阿福在發文上面也更有更多變化。林夢紹表示除了讓你變懂事的「家樂福懂事會」、「新事誰人知」等固定分享美食好物新知識及小秘訣的實用專欄外，其他各種節日及重要檔期貼文從圖片、內容甚至回文，篇篇都有梗，把柴米油鹽的日常生活變成貼近網友的有趣發文，真誠幽默又有點魯的福式風格引起不少人共鳴。
(中時)
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