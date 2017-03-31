天津限購升級 1房以上外地人禁買屋

為防止房市泡沫隱憂爆發，大陸各城市陸續推出住房限購令，天津市3月31日再升級加碼，規範有1套房以上的非本地戶籍居民、2套房以上的本地戶籍居民，以及1套房以上的成年單身人士（含未婚和離異），必須暫停在天津濱海新區之外的區位買房，並從4月1日起正式上路。

而非天津本地戶籍的居民，若要在市內購買住房，還必須提供本市3年內連續繳納2年以上社會保險或個人所得稅證明，作爲購房有效憑證。

更令人驚訝的是，大陸不但限購活人房屋，伴隨清明節將至，連蘇州也創下大陸最新創舉，宣布限制外地人購買墓地，且不管多有錢，都不能買超過1平方公尺的墓地，也讓鄰近的上海人受到極大影響。

據新浪網報導，除限制墓地購買大小外，蘇州也禁止為尚未死亡的人購置墓穴，除非屬於健在配偶留作合葬的壽穴，或醫院出具病危通知書者除外，高齡者則需報經當地民政部門批准。

(旺報)