基隆首間非營利百福幼兒園揭牌 容納106名額
基隆幼托新選擇！兒童節前夕，基隆市第一間非營利幼兒園百福幼兒園今天在基隆市長林右昌以及彭婉如文教基金會董事長劉毓秀等人一起攜手揭牌開幕，林右昌期許年輕家庭無後顧之憂，要孩子幸福成長，並預計招收106名幼兒，另外9月市內第二間非營利幼兒園也即將在信義國中成立，要讓年輕族群撫育子女，無後顧之憂。
全市首間非營利幼兒園落腳百福國中閒置校舍，今天百福幼兒園揭牌儀式活動，結合百福國中木工特色，邀請來賓與小朋友在卡片寫下心願並掛置木工樹上，而林右昌親自寫下「福氣滿滿．幸福成長」等字樣表示祝福，象徵平價、優質教保環境逐漸奠基茁壯。
市政府委託彭婉如基金會辦理全市首間非營利幼兒園，歷時一整年規畫及籌備，已於今年2月正式收托，開幕揭牌儀式活動吸引不少新手爸媽入內參觀。
林右昌表示，第二所非營利幼兒園預計9月成立於信義國中，之後更規劃在中正區及中山區各設置一所，盼能透過成立非營利幼兒園減輕家長負擔，願意生育養育孩子。
(中時)
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