澎慶兒童節 縣長表揚模範兒童

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澎湖縣政府31日提前慶祝兒童節模範兒童表揚大會，縣長陳光復（左）表揚模範兒童，分享獲獎喜悅，期勉模範兒童具備樂觀與勇於助人態度，能如同小太陽般，發揮影響力，幫助更多需要幫助的人。中央社 106年3月31日

澎湖縣政府31日提前慶祝兒童節模範兒童表揚大會，縣長陳光復（左）表揚模範兒童，分享獲獎喜悅，期勉模範兒童具備樂觀與勇於助人態度，能如同小太陽般，發揮影響力，幫助更多需要幫助的人。中央社 106年3月31日

澎湖縣政府今天提前慶祝兒童節，縣長陳光復表揚模範兒童，分享獲獎喜悅，期勉模範兒童具備樂觀與勇於助人態度，能如同小太陽般，發揮影響力，幫助更多需要幫助的人。

澎湖慶祝兒童節模範兒童表揚大會，精心策劃有中正國小合唱、舞蹈、東衛國小直笛隊演奏，以及中正、東衛國小大合唱，學生們賣力精彩的演出，贏得全場掌聲不斷，為大會增添不少熱鬧氣氛。

陳光復表示，兒童是國家未來的主人翁，而模範兒童正如同是小太陽一般，散發出光芒引導其他同學走向光明，期勉持續懷抱著開朗個性、樂觀進取的精神與勇於助人態度，散播愛與樂觀精神，照亮他人，幫助更多需要幫助的同學。1060331

(中央社)