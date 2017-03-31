巴基斯坦自殺炸彈攻擊 造成22死70傷
位於巴基斯坦西北部巴拉齊納市(Parachinar)今日發生一起汽車炸彈恐怖攻擊事件，死亡人數已增至22人，另有70人受傷。
美聯社報導說，當地政府發言人指出，汽車炸彈在該市什葉派社區的一座果菜市場，爆炸發生後不久就看到大量的救護車到場救援，另有許多私人轎車協助運送傷患。
由塔利班分離出來的武裝團體「自由聯盟」(Jamaat-ul-Ahrar)聲稱對此恐怖攻擊負責，並準備稍晚發表正式聲明。
位於巴基斯坦西北部與阿富汗接的巴拉齊納是當地庫藍(Kurram)部落區最大城市，事發的果菜市場今年初也曾發生爆炸，至少21人因而喪生。
巴基斯坦各地在今年初遭到一連串恐怖攻擊，死亡總數已高達130餘人。巴國總理夏立夫(Nawaz Sharif)立即譴責這次爆炸案，並重申要消滅恐怖主義。
(中時電子報)
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