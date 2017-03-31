米勒、雷諾瓦、梵谷等大師名作來台展出 刷中國信託卡享優惠
為了慶祝法國最具代表性博物館「奧塞美術館」建館30周年，奧塞美術館與國立故宮博物院特別合作舉辦「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」，將於4月8日起至7月24日於故宮圖書文獻大樓一樓特展區推出。由奧塞美術館館藏中精心挑選出69件不朽經典名作，總保值超過4億歐元（約150億台幣）。今（31）日的開箱儀式中，三件曠世名作：米勒《拾穗》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》與梵谷《午睡》於展前搶先亮相，吸引各界目光。
中國信託金融控股公司邱雅玲財務長特別以主要贊助身份代表出席記者會，他在致詞中表示中國信託長期支持國內外藝術展演，希望提供民眾更多樣化的生活體驗。此次很榮幸能夠參與奧塞美術館大作在台灣的展出，近距離觀賞這些不朽經典，令人非常興奮，力邀全台灣民眾到故宮博物院，親自感受這些世紀名作所帶來的美學震撼。
此次奧塞美術館曠世鉅作傾巢而出，皆為西洋美術史上大家耳熟能詳的藝術大師，本展覽僅巡迴韓國首爾及台北兩站，是親睹藝術名作千載難逢的機會。作為企業，中國信託支持藝文活動不遺餘力，希望能拓展台灣民眾的文化視野與國際級藝術體驗，讓台灣在國際藝術舞台上不缺席，達到回饋社會的目的。
中國信託也為卡友提供刷卡折扣優惠，展覽期間只要刷中國信託信用卡，除可享購票9折、紀念品95折優惠，還可再享最高20%紅利點數折抵回饋，不用飛往巴黎就能與經典大師邂逅台北，透過奧塞美術館的珍貴典藏賞析十九世紀重要繪畫作品的真實風貌，喜愛藝文的民眾千萬不要錯過。
(中時電子報)
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