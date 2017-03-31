德光中學「仁愛健行日」 人數、捐獻金額年年破紀錄
為德光師生所期待的「仁愛健行日」終於到了，自民國75年辦理第一屆德光仁愛健行後，每年的規模愈趨壯大，參加的人數和捐獻的金額也年年破新紀錄，每年募得約近百萬。
今天早上德光全體師生、教職員工、家長、校友及學校志工，由王文俊校長帶領近3000人浩浩蕩蕩出發。
今年健行的路線由德光中學出發→中華東路陸橋→巴克禮公園→成功一街→甜蜜幼稚園→虎山台糖購物商城後方，總長約7公里。沿路有第一分局的協助和交通引導。
師生們用健行方式來募捐濟貧基金，讓同學們從實際的行動中，親身體驗「愛必須付出」。同時喚起社會人士，共獻愛心，增添社會溫馨，深具教育意義。年輕的學生沒有賺錢的能力，但他的精力充沛，體格健壯，所以選擇長途健行方式作為事前勸募的方法，以「有力的出力，有錢的出錢」來達成濟貧的目的。如此不但可鍛鍊身體也推行了仁愛工作，加強生活教育，一舉數得。
校方於健行前3至4周發給學生贊助卡，學生們在健行前可先向家人、親友、鄰居、同事、同學或社會人士徵求贊助，金額不限，十元、五十元、百元、千元、萬元皆歡迎。今年有學生自組愛心團隊至安平古堡募款，學生自發性的用自己的能力，為社會奉獻，其高貴的行為真是叫人感動。
德光仁愛基金捐助之對象為天主教慈善機構，例如少女城、瑞復等。
(中時)
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