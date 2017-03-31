太魯閣晶英母親節蛋糕 美味又美麗
母親節，不妨來吹一下峽谷的風，招待媽媽入住太魯閣晶英酒店，暢遊太魯閣，再帶上低糖無負擔的蛋糕為媽媽過佳節，太魯閣晶英點心主廚精選花蓮在地食材，提供美味又美麗的甜蜜享受，每一口吃到的都是來自花蓮的幸福滋味。
飯店推出「棗香巧克力花園」及「紫心山藥抹茶蛋糕」兩款母親節蛋糕，每款880元，即日起開放預訂，取貨期間5月1日至8日，每款每日限量六個，須於取貨前三日預訂，僅限太魯閣晶英酒店福利社自取，或捷絲旅花蓮中正館取貨，異鄉遊子若要返回花蓮與媽媽共度母親節，這也是不錯的選擇，訂購專線(03) 869-1155轉3815福利社
(中時)
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