太魯閣晶英母親節蛋糕 美味又美麗

「棗香巧克力花園」蛋糕有濃純巧克力搭配養顏紅棗，從裡到外呵護媽媽。（太魯閣晶英提供）

「紫心山藥抹茶蛋糕」低糖零負擔。（太魯閣晶英提供）

母親節，不妨來吹一下峽谷的風，招待媽媽入住太魯閣晶英酒店，暢遊太魯閣，再帶上低糖無負擔的蛋糕為媽媽過佳節，太魯閣晶英點心主廚精選花蓮在地食材，提供美味又美麗的甜蜜享受，每一口吃到的都是來自花蓮的幸福滋味。

飯店推出「棗香巧克力花園」及「紫心山藥抹茶蛋糕」兩款母親節蛋糕，每款880元，即日起開放預訂，取貨期間5月1日至8日，每款每日限量六個，須於取貨前三日預訂，僅限太魯閣晶英酒店福利社自取，或捷絲旅花蓮中正館取貨，異鄉遊子若要返回花蓮與媽媽共度母親節，這也是不錯的選擇，訂購專線(03) 869-1155轉3815福利社

(中時)