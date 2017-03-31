陸國務院正式任命林鄭月娥為港特首 確保「一國兩制」不走樣
大陸國務院總理李克強今（31）日主持國務院的第7次全體會議，決定正式任命新當選的林鄭月娥為香港第5任特別行政區首長，7月1日就職。李克強稱，將推動大陸與香港合作。
香港信報報導，李克強在會上表示，香港特別行政區第5任行政長官選舉是依法進行的，完全符合香港特別行政區基本法、全國人大常委會有關決定和香港特別行政區有關法律的規定，體現了公開、公平、公正的原則。林鄭月娥女士當選行政長官，充分表明香港社會各界的廣泛認同、信任和期望。
他又強調，國務院將繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，確保「一國兩制」在香港的實踐不動搖、不走樣、不變形，全力支持行政長官和特區政府依法施政，發展經濟、改善民生、推進民主、促進和諧。採取切實措施，推動內地與香港深化合作，促進粵港澳大灣區城市群發展，發揮香港獨特優勢，提升香港在國家經濟發展和對外開放中的地位與功能。
(工商)
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