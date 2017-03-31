台中文山掩埋場悶燒5天撲滅 網友批林佳龍：滅了才通知好棒棒
台中文山掩埋場上周24日因腐木自燃，引起悶燒，消防人員當天將火勢撲滅。不料，27日復燃，至今（31）日台中市長林佳龍在臉書宣布，文山掩埋場悶燒火勢，下午2時30分熄滅，今天可望完成全區翻挖確認後收尾。不過台中市民批評，「悶燒5天，滅了才通知，一開始燒時怎不通知？難道不知道半夜聞到燒焦味是很可怕的嗎？真的是好棒棒的市長。」
台中文山掩埋場於上周五（24日）因不明原因燃燒，經消防人員撲滅後，原以為獲得控制，沒想到這周一（27日）復燃，引發大量濃煙惡臭，台中市環保局電話湧入抗議電話，尤其鄰近嶺東科大、春安國小和文山國小。
台中文山掩埋場在台中市焚化爐旁，堆積風災過後的9千多噸廢棄木材，24日悶燒後，滅了又復燃，27日晚間火勢蔓延，濃煙順風吹進附近校園與台中市區，民眾苦不堪言。
台中市長林佳龍今（31）日在晚間宣布，文山掩埋場悶燒火勢，已於今日14:30熄滅，他也感謝市府環保及消防同仁們全面動員，3班制24小時輪值，出動水車、重機具、消防車及直升機；灌注大量水源，針對表層覆蓋阻氧，今天完成全區的翻挖注水後收尾。
不過網友批評，「撲滅了才在告知真是報喜不報憂！台中真的被你搞臭了！」「經過三天的毒氣攻擊，人民終於知道發生什麼事情，為自己選出這樣的市長感到懊悔不已」、「滅了才通知，一開始燒時怎不通知，你知道半夜起床聞到燒焦味是很可怕的嗎？然後味道還持續好幾天後來才知道掩埋場在悶燒已經第五天了，真的是好棒棒的市長」。
(中時電子報)
文章來源：林佳龍臉書
關鍵字：文山垃圾掩埋場
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