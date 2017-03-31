掃蕩校園毒品 彰檢聲押5藥頭獲准
正視校園毒品問題，彰化地檢署配合台灣高檢署，指揮警方同步展開「鐵腕掃毒」、「斷根溯源及防制毒品入侵校園查緝」大規模掃蕩專案，半個月以來查獲7名藥頭，其中5人犯罪情節重大，聲押獲准。
檢方指出，為規劃執行細節，14日、15日連續兩天召集專案會議，由檢察長黃玉垣主持，邀請上級臺灣高等法院臺中分院檢察署李慶義主任檢察官、彰檢緝毒專組許景森主任檢察官、查緝小組檢察官、檢察事務官、及觀護人室成員等，聯合開會，商討擬定鐵腕查緝專案具體步驟。
專案掃蕩期間自3月17日至31日止，檢方總計查緝37名販毒藥頭、106名施用毒品人口，其中7人聲請羈押，獲彰化地院裁准羈押5人；此外，查扣各級毒品總計將近200公克。
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(中時)
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