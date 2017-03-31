交往二宮和也 美女主播丟了10年節目

伊藤綾子今日在節目中向觀眾告別。(取自日網)

二宮和也。(日網)

36歲日本美女主播伊藤綾子，去年7月被直擊連續多日在天團「嵐」成員二宮和也家中過夜，讓這段差2歲的姐弟戀曝光，今日更傳出NTV電視台因受到壓力，直接把她從主持10年新聞節目《news every.》踢出。

二宮和也在日本人氣紅不讓，在姐弟戀曝光後，伊藤綾子自然成為部分粉絲的「眼中釘」，加上她不時就在部落格洩漏「愛的點滴」，例如被朋友推薦玩《勇者鬥惡龍》，剛好就是二宮愛玩的遊戲，令粉絲更加氣憤。

日媒《週刊女性》今日報導，由於伊藤綾子、二宮和也戀情緣故，導致NTV電視台時常收到大批粉絲投訴，甚至還傳出傑尼斯事務所疑似也向電視台施壓，不許伊藤綾子與旗下男星NEWS成員、也是該節目主持人小山慶一郎出現在同一個畫面，讓電視台乾脆將伊藤綾子踢出節目。而伊藤綾子今日也在節目中發表畢業宣言，感謝觀眾這10年以來的支持。

(中時電子報)